Yüksekova'da Yol Çalışmalarında Kaya Düşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksekova'da Yol Çalışmalarında Kaya Düşmesi

Yüksekova\'da Yol Çalışmalarında Kaya Düşmesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova-Van karayolunda yamaçlardan düşen kaya parçaları trafiği aksattı, yol temizlendi.

Hakkari'nin Yüksekova- Van karayolunda yürütülen yol genişletme çalışmaları sırasında yamaçtan düşen kaya parçaları nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Yüksekova-Van karayolunun Yeni Tünel mevkisinde sürdürülen yol genişletme çalışmaları esnasında, yamaçlardan düşürülen kaya parçaları yola kapandı. Kaya kütlelerinin yolu kapatması üzerine güzergah geçici olarak çift yönlü trafiğe kapandı ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Ekiplerin yürüttüğü yoğun çalışma sonucu yolun temizlenmesiyle ulaşım, bir süre sonra kontrollü olarak yeniden sağlandı. Güvenli geçiş önlemlerinin tamamlanmasının ardından bölgedeki trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İHA

Yüksekova, 3. Sayfa, Hakkari, Ulaşım, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova'da Yol Çalışmalarında Kaya Düşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı
Türkiye’de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor
Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi
Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar
Süleyman Soylu’dan yıllar sonra gelen itiraf: Gece 3’e kadar uyumadım Süleyman Soylu’dan yıllar sonra gelen itiraf: Gece 3'e kadar uyumadım
İran, Umman ile Hürmüz Boğazı’na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı İran, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı

19:15
CHP’den TBMM’ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti’den alın bize verin
CHP'den TBMM'ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti'den alın bize verin
19:06
Fatih Tekke’nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
18:51
Büyükçekmece’de toprak kayması: Mahsur kalanlar var
Büyükçekmece'de toprak kayması: Mahsur kalanlar var
18:42
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türk turistlere sürpriz
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türk turistlere sürpriz
18:26
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın internet aramaları şoke etti
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın internet aramaları şoke etti
17:16
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 19:57:26. #7.13#
SON DAKİKA: Yüksekova'da Yol Çalışmalarında Kaya Düşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.