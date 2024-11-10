Yüksekova'daki Nehil Sazlığı Yangınını Korkutucu Bir Şekilde Sardı - Son Dakika
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Yüksekova'daki Nehil Sazlığı Yangınını Korkutucu Bir Şekilde Sardı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kuş türlerinin yaşam alanı olan Nehil Sazlığı, bilinmeyen bir sebeple çıkan yangınla yanıyor. Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri zorlu koşullarda yangını söndürmek için mücadele ediyor.

10.11.2024 19:07  Güncelleme: 19:11
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Yüksekova'da onlarca kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı alevlere teslim oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde onlarca kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı alev alev yanıyor.

Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Nehil Sazlığının orta kısmında kısa sürede büyüyerek yayıldı. Yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktan yükselen dumanlar ilçe merkezinden görülürken bataklıktan dolayı müdahale güçlükle yürütülüyor.

Bölgede inceleme yapan ve yaşanan olaya karşı üzüldüğünü belirten Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Yiğit, "2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 'kesin korunacak alan' olarak ilan edilmişti. En üzücü tarafı onlarca kuş türüne ev sahipliği yaparken, bu yangınla çok sayıda kuş ve farklı hayvan da zarar görüyor. Çok üzücü bir durum. Biz de bugün incelemelerde bulunduk. Gerekli çalışmalarımızı yapıp inşallah geniş bir şekilde korunmasına çalışıp, konuyu gerekli mercilere taşıyıp bir an önce önlem alınması için takipçi olacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yüksekova'daki Nehil Sazlığı Yangınını Korkutucu Bir Şekilde Sardı - Son Dakika

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