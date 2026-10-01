Yüksekova\'da köy okulu alev alev yandı! Bir vatandaş Türk bayrağını alevlerin arasından kurtardı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki okul binasında çıkan yangın sırasında bir vatandaşın alevlerin arasındaki Türk bayrağını son anda indirerek kurtarması takdir topladı.

SABAH SAATLERİNDE ALEVLER SARDI

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca köyünde bulunan Şehit İstikam Uzman Çavuş Lokman Çoban İlkokulu ve Ortaokulu'nda, sabah saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sarınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

BAYRAĞI SON ANDA İNDİRDİ

Yangın sırasında bir vatandaş, alevlerin ve yoğun dumanın arasına girerek okulun gönderindeki Türk bayrağını son anda indirdi. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansırken, vatandaşın duyarlı davranışı çevredekilerden büyük takdir kazandı.

OKUL BU YIL BOŞTU

4 derslikli okulun bu eğitim öğretim yılında öğrenci almadığı, öğretmeninin de bulunmadığı öğrenildi. Köydeki çocukların eğitimlerine Yüksekova ilçe merkezindeki okullarda devam ettiği, bu nedenle okulun yangın sırasında boş olduğu belirtildi.

Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.