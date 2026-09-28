YUKUT, AFAD akreditasyon sınavı öncesi Muradiye\'deki AFAD alanında tatbikata başladı

YUKUT, AFAD akreditasyon sınavı öncesi Muradiye'deki AFAD alanında tatbikata başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunusemre Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (YUKUT), AFAD akreditasyon sınavı öncesi tatbikat çalışmalarına başladı. Muradiye AFAD Enkaz ve Eğitim Alanı'nda yürütülen tatbikatlarla ekiplerin afetlere müdahale kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor, YUKUT ardından sınava girecek.
Yunusemre Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (YUKUT), AFAD akreditasyon sınavı öncesi tatbikat çalışmalarına başladı. Muradiye AFAD İl Müdürlüğü Enkaz ve Eğitim Alanı'nda gerçekleştirilen tatbikatlarda ekipler, gerçekçi afet senaryoları üzerinden uygulamalı eğitim yapıyor.
Yunusemre Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi YUKUT, AFAD akreditasyon sürecindeki hazırlıklarını sürdürüyor. Ekipler, tatbikatlarda enkazda arama kurtarma, ilk yardım, yangın, navigasyon ve lojistik alanlarında aldıkları eğitimleri sahada uyguluyor.
Gerçekçi afet senaryoları üzerinden gerçekleştirilen çalışmalarla ekiplerin olabilecek afetlerde hızlı, koordineli ve etkin müdahale kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Tatbikat çalışmalarını tamamlayacak olan YUKUT, ardından AFAD akreditasyon sınavına girecek.
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