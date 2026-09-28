YUKUT, AFAD akreditasyon sınavı öncesi Muradiye'deki AFAD alanında tatbikata başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YUKUT, AFAD akreditasyon sınavı öncesi Muradiye'deki AFAD alanında tatbikata başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YUKUT, AFAD akreditasyon sınavı öncesi Muradiye\'deki AFAD alanında tatbikata başladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (YUKUT), AFAD akreditasyon sınavı öncesi tatbikat çalışmalarına başladı. Muradiye AFAD Enkaz ve Eğitim Alanı'nda yürütülen tatbikatlarla ekiplerin afetlere müdahale kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor, YUKUT ardından sınava girecek.

Yunusemre Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (YUKUT), AFAD akreditasyon sınavı öncesi tatbikat çalışmalarına başladı. Muradiye AFAD İl Müdürlüğü Enkaz ve Eğitim Alanı'nda gerçekleştirilen tatbikatlarda ekipler, gerçekçi afet senaryoları üzerinden uygulamalı eğitim yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi YUKUT, AFAD akreditasyon sürecindeki hazırlıklarını sürdürüyor. Ekipler, tatbikatlarda enkazda arama kurtarma, ilk yardım, yangın, navigasyon ve lojistik alanlarında aldıkları eğitimleri sahada uyguluyor.

Gerçekçi afet senaryoları üzerinden gerçekleştirilen çalışmalarla ekiplerin olabilecek afetlerde hızlı, koordineli ve etkin müdahale kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Tatbikat çalışmalarını tamamlayacak olan YUKUT, ardından AFAD akreditasyon sınavına girecek.

Kaynak: İHA
Acil DurumBelediye3. SayfaGüncelAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD’den ihraç edildi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi
Sedat Peker için büyük hazırlık Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı
14:40
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
14:38
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
14:27
Cristiano Ronaldo için kötü gece En son 2008’de yaşamıştı
Cristiano Ronaldo için kötü gece! En son 2008'de yaşamıştı
14:08
Borsa 6 ayın dibini gördü Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
Borsa 6 ayın dibini gördü! Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
13:51
Fon krizinde yeni isim “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 14:52:51. #7.13#
SON DAKİKA: YUKUT, AFAD akreditasyon sınavı öncesi Muradiye'deki AFAD alanında tatbikata başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei