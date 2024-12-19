Yumurtalık Belediye Başkanı Gıda Güvenliğine Dikkat Çekti - Son Dakika
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Yumurtalık Belediye Başkanı Gıda Güvenliğine Dikkat Çekti

Yumurtalık Belediye Başkanı Gıda Güvenliğine Dikkat Çekti

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşabilmesi için titiz denetimlerin sürdüğünü belirtti. Zabıta ekipleri, fiyat etiketleri ve gıda güvenliği üzerine çalışmalara devam ediyor.

19.12.2024 10:08  Güncelleme: 10:10
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Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıda ürünlerine ulaşabilmesi için titiz davrandıklarını söyledi.

Yumurtalık Belediyesi ekipleri ilçe genelinde her alanda çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik ekiplerinin ilçenin dört bir tarafında gerçekleştirdiği çalışmalarla birlikte zabıta ekipleri de tüketici haklarının korunmasına yönelik sıkı bir denetim gerçekleştirdi.

"Fiyat etiketlerinin düzenli ve doğru olmasına dikkat ediyoruz"

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerek sağlıklı ürünlerin tüketilmesi, gerekse tüketici haklarının korunması adına çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü söyledi.

Ekipler tarafından ilçedeki marketlere gıda ve fiyat etiketi kontrollerinin yapıldığını, bu çalışmaların belirli aralıklarla devam edeceğini dile getiren Başkan Altıok, "Halkımızın güvenli ve sağlıklı gıda ürünlerine ulaşabilmesini sağlıyoruz. Fiyat etiketlerinin de düzenli ve doğru olmasına dikkat ediyoruz. Yumurtalık ilçemizde esnafımızın da halkımızın da mağduriyet yaşamaması için kararlı ve titiz bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon halinde daha kapsamlı çalışmalar yapmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Altıok, denetimler kapsamında duyarlılık örneği sergileyen tüm ilçe esnafına, özverili çalışmaları nedeniyle Yumurtalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yumurtalık Belediye Başkanı Gıda Güvenliğine Dikkat Çekti - Son Dakika

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