Yunan vatandaşlarının bulunduğu otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Yunan vatandaşlarının bulunduğu otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

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Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen kazada, içerisinde Yunanistan uyruklu kişilerin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazada araçtan fırlayan bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralılar Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uşak Valisi, olayın detaylarını açıklarken, yaralıların Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceğini belirtti.

16.05.2024 14:03
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Yunan vatandaşlarının bulunduğu otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

UŞAK - Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen kazada, içerisinde Yunanistan uyruklu kişilerin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Uşak- Ankara karayolu üzerinde Banaz Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametine seyir halinde olan T.E. idaresindeki 34 HIF 261 plakalı otomobil direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede araçtan fırlayan Nikoletta Diamantakou'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan L.V. yaralı olarak Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uşak Valisi Turan Ergün, Banaz Kaymakamı Cuma Emeç ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olay yerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Uşak Valisi, ilk belirlemelere göre 3 Yunanistan vatandaşının olduğu otomobilin takla atması sonucu bir kişinin öldüğünü, iki kişinin ise hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandığını, ileri tetkikler için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yunan vatandaşlarının bulunduğu otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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