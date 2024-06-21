Yunanistan'da Orman Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda devam eden orman yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Mora Yarımadası'nın birçok bölgesinde devam eden orman yangınlarında ilk ölüm bildirildi. İtfaiye ekipleri, İlia bölgesindeki yangında 55 yaşında 1 kişinin yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini aktardı. Yangınlara müdahale eden ekipler, rüzgar nedeniyle çalışmaların güçleştiğini belirtti. - ATİNA