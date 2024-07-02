Yunanistan'da Orman Yangınları: Binlerce Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Yunanistan'da Orman Yangınları: Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Yunanistan'ın Kos, Girit ve Sakız Adası'nda çıkan orman yangınları sonucunda 5 itfaiyeci hafif yaralandı ve binlerce kişi tahliye edildi. Yangınlarla mücadele eden ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemeye çalıştı. Yangını çıkaran kişi tespit edilerek cezalandırıldı. Girit Adası'ndaki yangın kontrol altına alındı.

02.07.2024 13:37
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Yunanistan'ın Kos, Girit ve Sakız Adası'nda orman yangını çıktı, 5 itfaiyeci hafif yaralandı, binlerce kişi tahliye edildi.

Yunanistan Ege adalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Dün Kos (İstanköy), Girit ve Sakız Adası'nda başlayan yangınları söndürmek için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Kos Adası'ndaki Antimachia köyünde çıkan yangın kuvvetli rüzgarların etkisiyle adanın doğu kıyısındaki turizm beldesi Kardamaina'ya doğru ilerledi. Turist ve bölgede yaşan yaklaşık 10 bin kişi tahliye edilerek okullara, spor tesislerine ve otellere yerleştirildi. İtfaiyecilerin alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını önlediği bildirildi. Atina ve Rodos'tan itfaiye ekiplerinin adaya gönderildiği, yangının bir kısmının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Yangını başlatan kişi tespit edildi

Sakız Adası'nın kuzeybatısında yer alan Sidirounda köyünde çıkan orman yangınlarıyla mücadele için Midilli Adası ve Atina'dan takviye itfaiye ekibi gönderildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre alevlerin ormanlık alanı aşması engellendi ve yerleşim alanlarına ulaşmadı. Yangına müdahale sırasında 5 itfaiyecinin hafif yaralandığı açıklanırken, yangını çıkaran şahsın tespit edildiği belirtildi. Yanlışlıkla yangının çıkmasına neden olduğu bildirilen 63 yaşındaki bir kişinin, 9 bin euro para cezasına çarptırıldığı ve hakkında kundakçılık suçundan soruşturma açılacağı öğrenildi.

Girit'teki yangın kontrol altına alındı

Yunanistan'daki üçüncü yangın ise Girit Adası'ndaki Vianos bölgesinde çıktı. Adadaki Katofygi köyü tedbir amaçlı tahliye edildi, yangınla mücadele için adanın diğer bölgelerinden yardım gönderildi.

Bölgenin çevresindeki vadi nedeniyle alevler yayılmazken, yangının kontrol altına alındığı belirtildi. - GİRİT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yunanistan'da Orman Yangınları: Binlerce Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

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