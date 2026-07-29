Yunanistan’ın Paros adasında orman yangını: Köyler tahliye edildi

Yunanistan'ın popüler tatil adalarından biri olan Paros'ta çıkan orman yangını nedeniyle köyler tahliye edildi.

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki Paros adasında çıkan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. 66 itfaiyeci ve 16 araçla adanın güney ve güneydoğu kesimlerinde birden fazla cephede alevlere müdahale sürüyor. Alevler gece boyu hızla yayılırken, gün doğumuyla birlikte havadan yangın söndürme operasyonları 2 uçak ve 5 helikopterle yeniden başladı. Ayrıca, bazı köyler de tahliye edildi.

Paros Belediye Başkanı Konstantinos Bizas, durumun "çok zor" olduğu belirterek ekiplerin alevlerle aralıksız mücadele ettiğini söyledi.