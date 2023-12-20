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Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına Geri İtildi - Son Dakika
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Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına Geri İtildi

Muğla'nın Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 61 düzensiz göçmen kurtarıldı. İki ayrı olayda can salları içerisinde ölüme terk edilen göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına Geri İtildi
20.12.2023 - 20:04,
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından 2 can salı içinde Türk karasularına geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarımdı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 45 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Yunanistan, Muğla, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına Geri İtildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına Geri İtildi - Son Dakika
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