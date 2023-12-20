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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından 2 can salı içinde Türk karasularına geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarımdı.
Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 45 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına Geri İtildi - Son Dakika