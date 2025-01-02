Yunus Emre Enstitüsü Eski Yöneticilerine Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yunus Emre Enstitüsü Eski Yöneticilerine Operasyon

Ankara'da, Yunus Emre Enstitüsü eski yönetimi ve bazı şirket sahiplerine yönelik operasyon yapıldı.

02.01.2025 09:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen Yunus Emre Enstitüsü eski yönetimi mensubu ve bazı şirket sahiplerinde aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Enstitüsü eski yönetimi mensubu ve bazı şirket sahiplerinde aralarında olduğu 18 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alındı. Aralarında destek daire başkanı çeşitli başkan ve yöneticilerin ve şirket sahiplerinin olduğu bildirildi.

Operasyon kapsamında, kimi çevreler tarafından yurtdışına kaçtığı öne sürülen, yakınlarının ise Almanya'da tedavi gördüğünü belirttiği Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in de evine gidildiği, ancak evde kimse olmadığı için arama veya gözaltı yapılamadığı bildirildi. Şeref Ateş'in Suriye'de savaş bölgesinde kurum adına yapılmış gibi harcamalar göstererek sahte faturalar düzenlettiği, bazı personel ve şirket sahipleri ile haksız kazanç elde ettikleri bilgisine ulaşıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 kişinin, 4 gün gözaltı süresi boyunca Ankara Emniyet Müdürlüğünde sorgulanması yapılacağı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, ankara, Finans, Hukuk, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yunus Emre Enstitüsü Eski Yöneticilerine Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
12:21 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
10:50 DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
10:42 Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
09:26 ABD, DEAŞ’ı yeniden sahaya mı sürdü Kanlı saldırılar sonrası olay iddia ABD, DEAŞ'ı yeniden sahaya mı sürdü? Kanlı saldırılar sonrası olay iddia
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:54 HÜDA PAR ’Kürt Çalıştayı’ düzenliyor HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
19:52 ABD’den Türkiye’yi hedef alan İran’a uyarı: Karşınıza alamazsınız ABD'den Türkiye'yi hedef alan İran'a uyarı: Karşınıza alamazsınız
19:25 Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yaratan Hadise’den eleştirilere yanıt geldi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yaratan Hadise'den eleştirilere yanıt geldi
19:23 İstanbul’da kiliseye yılbaşı gecesi silahlı saldırı İstanbul'da kiliseye yılbaşı gecesi silahlı saldırı
18:49 Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
18:13 İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 13:13:14. #1.13#
SON DAKİKA: Yunus Emre Enstitüsü Eski Yöneticilerine Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.