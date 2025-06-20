Yunuseme Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi DAKE Eğitimini Tamamladı

Yunuseme Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi olan YUKUT, kentsel arama kurtarma akreditasyonu kapsamında bulunan DAKE eğitimini tamamladı.

Yunusemre Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (YUKUT), kentsel arama kurtarma akreditasyonu kapsamında yer alan Depremde Arama Kurtarma Eğitimi (DAKE)'ni tamamladı. Geçtiğimiz aylarda kurulan YUKUT, 5 gün süren eğitim programını Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdür Yardımcısı Fırat Şen'in gözetiminde gerçekleştirdi. Eğitim sürecinde hem teorik bilgiler aktarıldı hem de sahada uygulamalı tatbikatlar yapıldı.

Eğitim kapsamında hazırlanan tatbikatta, deprem senaryosu uygulamaya kondu. Senaryo gereği sabahın erken saatlerinde YUKUT ekibine gelen acil çağrı üzerine, ekip Yunusemre Belediyesi Hizmet Binası'nda bir araya gelerek gerekli hazırlıkları tamamladı. Ardından afet bölgesine intikal edilerek prosedüre uygun şekilde arama kurtarma çalışmaları yürütüldü. Tatbikat, AFAD Manisa'ya ait Muradiye Eğitim Alanı'nda gerçekleştirilirken, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan ve Mehmet Mesut Doğan da çalışmaları yerinde takip etti. - MANİSA