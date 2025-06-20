Yunuseme Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi DAKE Eğitimini Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Yunuseme Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi DAKE Eğitimini Tamamladı

Yunuseme Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi DAKE Eğitimini Tamamladı
20.06.2025 10:54  Güncelleme: 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (YUKUT), kentsel arama kurtarma akreditasyonu için gerekli olan Depremde Arama Kurtarma Eğitimi'ni (DAKE) başarıyla tamamladı. Eğitim, teorik bilgi aktarımının yanı sıra sahada uygulamalı tatbikatları da içeriyordu.

Yunuseme Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi olan YUKUT, kentsel arama kurtarma akreditasyonu kapsamında bulunan DAKE eğitimini tamamladı.

Yunusemre Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (YUKUT), kentsel arama kurtarma akreditasyonu kapsamında yer alan Depremde Arama Kurtarma Eğitimi (DAKE)'ni tamamladı. Geçtiğimiz aylarda kurulan YUKUT, 5 gün süren eğitim programını Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdür Yardımcısı Fırat Şen'in gözetiminde gerçekleştirdi. Eğitim sürecinde hem teorik bilgiler aktarıldı hem de sahada uygulamalı tatbikatlar yapıldı.

Eğitim kapsamında hazırlanan tatbikatta, deprem senaryosu uygulamaya kondu. Senaryo gereği sabahın erken saatlerinde YUKUT ekibine gelen acil çağrı üzerine, ekip Yunusemre Belediyesi Hizmet Binası'nda bir araya gelerek gerekli hazırlıkları tamamladı. Ardından afet bölgesine intikal edilerek prosedüre uygun şekilde arama kurtarma çalışmaları yürütüldü. Tatbikat, AFAD Manisa'ya ait Muradiye Eğitim Alanı'nda gerçekleştirilirken, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan ve Mehmet Mesut Doğan da çalışmaları yerinde takip etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yunusemre, 3-sayfa, Deprem, manisa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yunuseme Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi DAKE Eğitimini Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu
Baba ve oğlu girdikleri denizde can verdi Baba ve oğlu girdikleri denizde can verdi
Kızına tekme atıp merdivenden yuvarlayan acımasız babanın ilk ifadesi Kızına tekme atıp merdivenden yuvarlayan acımasız babanın ilk ifadesi
Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’a tutuklama talebi Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a tutuklama talebi
Başrolde Erdoğan ve Aliyev var Afet konutu teslim törenine damga vuran ’’Çocuk’’ diyaloğu Başrolde Erdoğan ve Aliyev var! Afet konutu teslim törenine damga vuran ''Çocuk'' diyaloğu
Rekabet Kurumu’ndan Vatan Bilgisayar’a 21 milyon lira ceza Rekabet Kurumu'ndan Vatan Bilgisayar'a 21 milyon lira ceza
İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonunda Ogün Soytekin, Bülent Yılmaz, Nezahat Kurt, Murat Erenler etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda Ogün Soytekin, Bülent Yılmaz, Nezahat Kurt, Murat Erenler etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi
Aziz Yıldırım’dan kendisine hakaret eden Erol Bilecik için flaş hamle Aziz Yıldırım'dan kendisine hakaret eden Erol Bilecik için flaş hamle
Vicdansız babanın yakınları muhabirlere saldırdı Vicdansız babanın yakınları muhabirlere saldırdı
İddia vahim: Mozambikli sosyal medya fenomeni Türkiye’de estetik ameliyatı sonrası öldü İddia vahim: Mozambikli sosyal medya fenomeni Türkiye'de estetik ameliyatı sonrası öldü
Galatasaray’la anılan genç golcü, 1. Lig ekibine transfer oldu Galatasaray'la anılan genç golcü, 1. Lig ekibine transfer oldu

13:59
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık
13:44
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın
13:12
İran: İsrail’in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz
İran: İsrail'in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz
12:35
Erdoğan, İsrail’i destekleyen Almanya’yı uyardı: Avrupa’ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var
11:33
Minguzzi davasında sanıklar 3. kez hakim karşısında Aileden reddi hakim talebi
Minguzzi davasında sanıklar 3. kez hakim karşısında! Aileden reddi hakim talebi
19:44
ABD ile İran arasında görüşme iddiası İran o teklifi reddetmiş
ABD ile İran arasında görüşme iddiası! İran o teklifi reddetmiş
19:28
3 büyüklerle anılan İzzet Çelik’ten sürpriz imza
3 büyüklerle anılan İzzet Çelik'ten sürpriz imza
19:22
Potanın Perileri, İsviçre’yi farklı mağlup etti
Potanın Perileri, İsviçre'yi farklı mağlup etti
19:18
23 kiloya kadar düşen Nihal Candan’ın kalbi durdu
23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu
19:17
İzmir’de korkutan orman yangını
İzmir'de korkutan orman yangını!
19:09
Türkiye’de Kahverengi Kokarcaya Karşı 1 Milyondan Fazla Samuray Arısı Salınacak
Türkiye'de Kahverengi Kokarcaya Karşı 1 Milyondan Fazla Samuray Arısı Salınacak
18:54
Eski eşini katletti, cinayeti oğlunun işlediğini iddia etti
Eski eşini katletti, cinayeti oğlunun işlediğini iddia etti
18:48
Fransa Başbakanı Bayrou, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı
Fransa Başbakanı Bayrou, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı
18:36
Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’dan ’ayrıcalık’ eleştirilerine yanıt: Niye utanayım ki bundan
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan 'ayrıcalık' eleştirilerine yanıt: Niye utanayım ki bundan?
18:30
Galatasaray’la anılan genç golcü, 1. Lig ekibine transfer oldu
Galatasaray'la anılan genç golcü, 1. Lig ekibine transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 14:45:10. #7.13#
SON DAKİKA: Yunuseme Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi DAKE Eğitimini Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.