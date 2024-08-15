'Yürüyüş yapacağım' dedikten sonra kayıplara karışmıştı aylar sonra cesedi tespit edildi - Son Dakika
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'Yürüyüş yapacağım' dedikten sonra kayıplara karışmıştı aylar sonra cesedi tespit edildi

2023 yılının Ocak ayında Sakarya'nın Karasu ilçesinde 'Yürüyüş yapacağım' diyerek evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan 41 yaşındaki Özkan Yılmaz'ın cansız bedeni DNA eşleştirmesi neticesinde bulundu.

15.08.2024 19:55
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'Yürüyüş yapacağım' dedikten sonra kayıplara karışmıştı aylar sonra cesedi tespit edildi

Sahilde cesedi bulunmuş, kimliği belirlenemeyince kimsesizler mezarlığına defnedilmişti

SAKARYA - 2023 yılının Ocak ayında Sakarya'nın Karasu ilçesinde 'Yürüyüş yapacağım' diyerek evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan 41 yaşındaki Özkan Yılmaz'ın cansız bedeni DNA eşleştirmesi neticesinde bulundu.

Özel şoför olarak çalışan ve İstanbul Kağıthane ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde muhtar azası olan Özkan Yılmaz, 12 Ocak 2023 tarihinde Karasu ilçesine geldi. 17 Ocak'ta komşusu ile görüştükten sonra yürüyüş yapacağını belirterek Yalı Mahallesi'nde bulunan evinden ayrılan Yılmaz, kayıplara karıştı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine harekete geçen ekipler ilçede günlerce arama çalışması gerçekleştirdi ancak Özkan Yılmaz'dan bir ize rastlanılamadı.

12 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Beykoz'da sahilde bulunan ve kimliği belirlenemeyen ceset kimsesizler mezarlığına defnedildi. Söz konusu cesedin Karasu'da kaybolan Özkan Yılmaz'a ait olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine yapılan DNA eşleşmesi ile birlikte cesedin Özkan Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi. Özkan Yılmaz'ın ailesinin, tekrardan otopsi talebinde bulunacağı ve cenazesini kimsesizler mezarlığından alarak aile mezarlığına defnedeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Özkan Yılmaz, Sakarya, 3-sayfa, Karasu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Yürüyüş yapacağım' dedikten sonra kayıplara karışmıştı aylar sonra cesedi tespit edildi - Son Dakika

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