Yusuf'un Cesareti: Tüp Yüklü Kamyoneti Durdurdu

Tüp yüklü kamyoneti durdurarak faciayı önleyen 13 yaşındaki Yusuf Taviş, o anları anlattı

MUŞ - Muş'ta park halindeyken aniden hareket eden kamyoneti durduran 13 yaşındaki Yusuf Taviş o anları anlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yokuş aşağı ilerleyen kamyonetin kontrolden çıkmak üzereyken Yusuf tarafından fark edilip müdahale edildiği görüldü.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket etmeye başlayan kamyoneti, fark ederek canını hiçe sayan Yusuf, hareket halindeki tüp yüklü kamyoneti atlayarak durdurmayı başardı.

Dayısına ait bir iş yerinde çalışan Yusuf, kamyonetin hareket ettiğini fark eder etmez aracın yanına koştu. Büyük bir soğukkanlılıkla kamyonetin kapısını açan Yusuf, el frenini çekerek aracı durdurdu.

Kamyonetin neden hareket ettiği bilinmezken, Yusuf'un örnek davranışı sosyal medyada da çok beğeni aldı.

Yaşadıklarını anlatan Yusuf Taviş, "Dayıma ait olan dükkanda çalışıyorum. Siparişten döndüm, dışarıyı izliyordum. İçi dolu tüp olan bir kamyonetin hareket ettiğini gördüm. Güvenliğimi hiçe sayarak kamyonetin içine bindim. El frenini çektim ama durmadı, hemen frene bastım, araç durdu. Aracın sahibi geldi ve bana teşekkür etti" dedi.

İşletme sahibi Emre Şahin ise o anlara şahit olduğunu belirterek, "Kasası tüp dolu bir araç aniden hareket etti. Yusuf, aracı fark eder etmez koşup müdahale etti. Büyük bir cesaret örneği sergileyerek aracı durdurdu. Her ne kadar canını tehlikeye atsa da onunla gurur duyduk" ifadelerini kullandı.