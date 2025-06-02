Yusufeli\'nde Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi. Son anda araçtan çıkan sürücü, yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Yusufeli ilçe merkezi yakınlarında Muzaffer Yıldırım'ın kullandığı otomobilin motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, hemen aracı durdurarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - ARTVİN