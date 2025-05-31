Yüz binlerce kişinin beklediği ehliyet düzenlemesine veto - Son Dakika
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Yüz binlerce kişinin beklediği ehliyet düzenlemesine veto

Yüz binlerce kişinin beklediği ehliyet düzenlemesine veto
31.05.2025 11:29
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Meclis'te tartışılan Karayolları Trafik Kanunu Teklifi kapsamında gündeme gelen 'ehliyet affı' talebine hükümetten olumsuz yanıt geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 2023'te yapılan affa dikkat çekerek "2023 ve 2024 yıllarında trafik kazalarında ciddi can kaybı yaşandı, ancak 2024'ün ikinci yarısında düşüş başladı" diyerek vetonun nedenini anlattı.

Meclis'te tartışılan Karayolları Trafik Kanunu Teklifi kapsamında gündeme gelen "ehliyet affı"na, hükümetten olumsuz yanıt geldi.

SON YILLARDA 690 BİNE YAKIN EHLİYETE EL KONULDU

Meclis'te trafik ihlallerine ağır yaptırımlar getiren bir kanun teklifi süreci yürütülüyor. Bu kanun teklifinde eski ihlallerle sosyal medyada suçu övmek gibi yeni edinilen alışkanlıklar için yüksek cezalar öngörülüyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, son yıllarda gerçekleşen trafik ihlalleri nedeniyle toplam 689 bin 946 ehliyete el konulduğunu açıkladı. 2023 yılında yapılan bir ehliyet affıyla 31 bin ehliyetin geri verildiğini belirten Karaloğlu, "Ancak bu affın ardından trafikte ölümler arttı." ifadelerini kullandı.

Meclis Adalet Komisyonu'nda milletvekillerinin taleplerini yanıtlayan Karaloğlu, "Ehliyet affının alışkanlık haline gelmesini istemiyoruz. Ehliyet affıyla ilgili olumsuz düşündüğümüzü ifade edeyim." dedi.

2023 EHLİYET AFFI ZARAR VERDİ

Karaloğlu, 2021'de Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Karayolları Trafik Strateji Belgesi hedeflerinin, 2023'te yapılan affa bağlı olarak zarar gördüğünü vurguladı. "2023 ve 2024 yıllarında trafik kazalarında ciddi can kaybı yaşandı, ancak 2024'ün ikinci yarısında düşüş başladı." dedi.

EHLİYETLERE EL KOYMA NEDENLERİ

Toplam 689 bin 946 ehliyete el koyulma gerekçeleri ise şöyle açıklandı:

  • Alkollü araç kullanımı: 406 bin
  • Alkol testini reddetme: 42 bin
  • Uyuşturucu etkisinde araç kullanma: 20 bin
  • 100 ceza puanını aşma nedeniyle 2 aylık geçici el koyma: 21 bin
  • Drift yapan sürücüler: 5 bin 872
  • Kırmızı ışık ihlali: 323
  • Usulsüz çakar kullanımı: 273
  • Hız ihlali: 123

SOSYAL MEDYA POLİSLERİ İŞBAŞINDA

Yeni kanun teklifinde, trafikte yasaklanan davranışları basın, yayın, internet, sosyal medya ve dijital platformlarda özendiren, paylaşan ve övenlere 25 bin lira para cezası getirilmesi planlanıyor. Karaloğlu, "Bir kişi drift videosu paylaşıyor, bunun cezası ayrı. Sosyal medya polislerimiz bu tür paylaşımları takip ediyor ve cezai işlem uyguluyor." açıklamasını yaptı.

Münir Karaloğlu, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yüz binlerce kişinin beklediği ehliyet düzenlemesine veto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ahmet şahin:
    Siz hep haklısınızdır. Akp ülkenin allahı o ne derse o oluyor. 78 141 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    doğru karar 114 38 Yanıtla
  • Fatih mehmet yıldız:
    ahmet şahin tabirini yanlış, ama evet ak parti cumhur ittifakı ne derse o olur (.) 52 30 Yanıtla
  • TAHA PARS:
    Af etmek yapılan işlerde alınan kararlarda ciddiyesizlik oluşturur ne geliyorsa milletçe başımıza af edilme beklenti laşkalıgı getiriyor 60 4 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    hani hiz ihlali ( bu dedigim sehirlerarasi yol ve sacma sapan 50 70 90 lik ve asla kimsenin uygulamayacagi limit asimleri icin.. bazi yerlerde 70 yaziyor anlayabiliyorsun nedenini ama bazi yerlerde dumduz cift serit ve gorus o kadar fazla iken yine 70, sonrasi vergi toplamaca ) ve kirmizi isik ihlali bazi anlar o kucuk bir payla gecmis olur ya insan karsiya vs yesil yanmamisken ama sana yesilden kirmiziya yeni donmusken ki durumlar disinda el koyma sebepleri gayet yerinde bence. bir de buna emniyet seridini kullanma da eklenmeli.. 24 4 Yanıtla
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