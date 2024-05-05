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Yüzlerce ton saman küle döndü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yüzlerce ton saman balyası yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Aydın Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, İzzet Şenateş'e ait yüzlerce tondan oluşan saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalleli durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangı nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken vatandaşlar da iş makineleri yardımıyla balyaları alevlerden uzaklaştırmaya çalıştı. Uzun süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Büyük çapta maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın ise devam ettiği öğrenildi.