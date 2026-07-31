Zafer Özel Eğitim Okulu ISO 9001 Belgesi Aldı - Son Dakika
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Zafer Özel Eğitim Okulu ISO 9001 Belgesi Aldı

Zafer Özel Eğitim Okulu ISO 9001 Belgesi Aldı
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Samsun'daki Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi aldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi tarafından yürütülen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu, kalite odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların karşılığını aldı. Okul, Milli Eğitim Bakanlığı Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı. Uluslararası geçerliliğe sahip ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi; kurumlarda hizmet kalitesinin artırılması, süreçlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, sürekli iyileştirme anlayışının benimsenmesi ve paydaş memnuniyetinin esas alınması gibi kriterler doğrultusunda veriliyor.

Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetim süreçleri, kurumsal işleyiş ve hizmet sunumunda yürüttüğü sistemli çalışmalar sonucunda bu belgeyi almaya hak kazanırken, özel eğitim alanındaki hizmet kalitesini uluslararası standartlara uygun şekilde yürüttüğünü de belgelemiş oldu. Özel bireylerin eğitiminde öğrenci odaklı, planlı ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışını benimseyen okulun elde ettiği belgenin, kurumun kalite odaklı yönetim anlayışı ile ekip çalışmasının önemli bir göstergesi olduğu belirtildi.

Okul yönetimi, bundan sonraki süreçte de kalite standartlarını daha ileriye taşımayı, eğitim hizmetlerinde sürekli gelişimi sağlamayı ve özel eğitim alanında örnek uygulamalar geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'nin, kurumsal güveni, sürdürülebilir başarıyı ve nitelikli eğitim anlayışını ortaya koyan önemli bir gösterge olduğu vurgulandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kalite, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zafer Özel Eğitim Okulu ISO 9001 Belgesi Aldı - Son Dakika

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