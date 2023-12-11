Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı gözaltına alındı

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya gözaltına alındı.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenilen Demirkaya, ifadesi alınmak üzere Ankara'ya götürüldü. Demirkaya'nın evinde arama yapan ekipler, dijital materyallere de el koydu.

Öte yandan, Demirkaya'nın "halkın bir kesimini aşağılamak", ve "sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaymak" suçlarından gözaltına alındığı belirtildi. - KAYSERİ