Zagreb'de Okul Saldırısı: 7 Yaşında Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Zagreb'de Okul Saldırısı: 7 Yaşında Öğrenci Hayatını Kaybetti

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde bir ilkokulda bıçaklı saldırıda 7 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi.

20.12.2024 16:19
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Hırvatistan'da bir ilkokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda 7 yaşındaki bir öğrenci hayatını kaybetti.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bir ilkokulda bıçaklı saldırı meydana geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki bıçaklı şahsın yerel saatle 09.50'de okula girdiği, bir öğretmene ve birkaç öğrenciye saldırdığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, olayda 7 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda yaralanan 5'i çocuk 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bir öğretmenin hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

Yerel medyada okulun eski bir öğrencisi olduğu belirtilen saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç konuyla ilişkin açıklamasında, yaşananlardan dolayı dehşete düştüğünü ifade ederek hayatını kaybeden öğrencinin ailesine baş sağlığı diledi. - ZAGREB

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zagreb'de Okul Saldırısı: 7 Yaşında Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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