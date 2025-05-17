Zararlı Yazılım ile Dolandırıcılık: 11 Kişi Yakalandı

Zararlı yazılım kullanarak 156 kişiyi 3.5 milyon dolandıran 11 kişi yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda zararlı yazılım kullanmak suretiyle sahte sosyal medya hesaplarından ürün ilanları vererek 156 kişiyi 3.5 milyon TL zarara uğratan 11 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte zararlı yazılım kullanmak suretiyle sahte sosyal medya hesaplarından ürün ilanları vererek 156 kişiyi 3 milyon 543 bin 718 TL zarara uğratan şüpheli şahısların yakalanmasına çalışma başlattı. Eş zamanlı olarak operasyonlar düzenleyen ekipler, sahte sosyal medya hesaplarından sahte ürün ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen; B.C.Ö. (21), M.T. (33), M.U. (24), sahte internet sitesi oluşturup sahte ilanlar temin eden; R.T. (25), E.S. (31), üçüncü şahıslara ait banka ve GSM hatlarını dolandırıcılık suçunda paravan olarak kullanılmak üzere temin eden; B.G. ile sahte sitelerin alt yapısını oluşturan E.Y.'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan B.C.Ö., B.G., Y.C., İ.K: , P.A.D. ve R.T. tutuklanırken, E.S., M.E.P., M.T., M.U. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.