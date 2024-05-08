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Zehir tacirlerine 118 personelle operasyon: 6 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 118 personel ile yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. 35 ekip ve 118 personelin katılımı ile yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi 1 şahıs ile hedef ve aranan şahıslardan da 6 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda da 180 gram uyuşturucu madde bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.