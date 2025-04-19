Zehirli Tırtıl Konvoyu Arnavutköy'de Görüntülendi - Son Dakika
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Zehirli Tırtıl Konvoyu Arnavutköy'de Görüntülendi

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Arnavutköy'de zehirli tırtıl konvoyu endişeye neden oldu, uzmanlar temasta dikkatli olunmasını uyarıyor.

19.04.2025 12:37
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Arnavutköy'de zehirli tırtıl konvoyu kamerada

Uzmanlar uyarıyor: "Tırtıllarla olası bir temas durumunda bölgenin temizlenmesi lazım"

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de konvoy halinde ilerleyen tırtıllar endişeye yol açtı. Çam Kese tırtılı olarak adlandırılan tırtılların zehirli oldukları öğrenildi. Uzmanlar bu tırtıllara dokunulmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Arnavutköy'de Çam Kese tırtıllarının oluşturduğu konvoy, cep telefonu kamerasına yansıdı. Ucu görünmeyecek kadar uzun olan tırtıl geçidi dikkat çekti. Konvoy halinde ilerleyen tırtıllar endişeye yol açtı. Uzmanlar tarafından tırtılların zehir olduğu öğrenildi. Uzmanlar, zehirli tırtıllara dokunulmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Tırtılla olası bir temas durumunda bölgenin temizlenmesi gerektiği vurgulandı.

"İstanbul'da da ilk defa burada görüldü"

Boyalık Mahallesi'nde tırtıl konvoyunun görüntülerini çeken Serkan Korucuoğlu, "Ben köy çocuğuyum. 45 yaşındayım ve ilk defa böyle bir tırtıl sürüsü gördüm. Doğal bir olayın habercisi sandım, tırtılların bu olayını video çektim, tesadüfen denk gelmiştim. Ben daha sonra baktım ellememekle iyi bir iş yapmamışım, bu tırtıllar zehirliymiş. Özellikle hayvanlarda büyük sıkıntıya yol açıyormuş. Tekirdağ tarafında görülmüş, ilk ben tesadüfen çektim. İstanbul'da da ilk defa burada görüldü sanırım. Ben öğrenince tekrar gittim bulamadım" ifadelerini kullandı.

"Kalıcı bir etkisi yok, alerjik reaksiyon gösteriyor"

Konuyla alakalı vatandaşları uyaran Op. Dr. İsmet Güden, "Bu tırtıllar kuyruk kuyruğa giden, Nisan ve Temmuz aylarında orman bölgesinde görülen hayvanlardır. Bunlara biz meşe tırtılı diyoruz. Ormanlık alanlara giderek gezinti yapacak olan insanların bu tırtıllardan uzak durmaları gerekiyor. Tüylerinden dökülen ve havaya karışan şeyler kaşıntıya, astıma neden olabiliyor. Baharda başlıyor, yaz ortasında sonlanıyor. Bunlardan uzak durmamız gerekiyor ve kapalı giysi giymemiz gerekiyor. Kalıcı bir etkisi yok, alerjik reaksiyon gösteriyor. Güney Amerika'da çok zehirlileri var, öldürücü zehir taşıyor ancak bizim ülkemizde sadece alerji yapıyor. Ormancılar meşe yapraklarını topluyor hatta tedbir almak amacıyla çünkü bu yapraklarla besleniyorlar. Yapılması gereken hemen bölgeyi suyla yıkayarak uzak tutmak gerekiyor. Sürü halinde doğru meşe yapraklarına doğru ilerlerler, her zaman daha sonra kozaya dönüşerek meşe güvesi ve kelebeğe dönüşüyor. Çok ileri dereceyse mutlaka hekim kontrolünden geçilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

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