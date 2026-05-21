Zelenskiy: Rusya'nın 100 Askeri Kaybı
Zelenskiy: Rusya'nın 100 Askeri Kaybı

21.05.2026 17:21
Ukrayna, Rusya'nın FSB karargahını vurdu, 100 işgalci yaralandı veya öldürüldü. Darbe etkili.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Ukrayna Güvenlik Servisi'ne (SBU) bağlı A sınıfı Özel Operasyonlar Merkezi savaşçılarından iyi sonuçlar var. Geçici olarak işgal altındaki topraklarımızda Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) karargahı vuruldu. Yalnızca bu operasyon sayesinde Rus tarafının kayıpları, öldürülen ve yaralanan yaklaşık 100 işgalci oldu" dedi.

Rusya'nın savaşı sona erdirmek zorunda olduğunu hissetmesi gerektiğine vurgu yapan Zelenskiy, "Ukrayna'nın orta ve uzun menzilli yaptırımları işlemeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Donetsk'te askeri tesise saldırıda en az 65 kişi öldü"

Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri'nden dün yapılan açıklamada ise Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk bölgesinin Snijne kentinde pilot eğitimi yapılan, mühimmat ile insansız hava aracı (İHA) bileşenlerinin üretildiği bir tesise saldırı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Saldırı sonucunda, tamir için getirilen 4 adet Tigr zırhlı aracının bulunduğu üretim ve onarım tesisi imha edildi. Araçların tamamı yok edildi. Ayrıca okulun müdürü yarbay da etkisiz hale getirildi. Toplam personel kaybının en az 65 kişi olduğu belirtildi. Personel ve askeri teçhizatın yanı sıra, mühimmatlar ile insansız sistemlerin üretiminde kullanılan bileşenler de imha edildi" denildi. Açıklamada bu tür tesislerin vurulmasının, düşmanın İHA ekiplerini eğitme, zırhlı araçları onarma ve savaş bölgelerindeki birliklere destek sağlama kapasitesini doğrudan zayıflattığı vurgulandı. - KİEV

