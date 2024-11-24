Zeytin Çizme Aparatına Kapsayan Parmak Kurtarıldı

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Parmağını zeytin çizme aparatına kaptırdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 12 yaşındaki kız çocuğunun zeytin çizme aparatına sıkıştırdığı parmağı itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Şanlıurfa'da yaşayan 12 yaşındaki Derya D., parmağını zeytin çizme aparatına sıkıştırdı. Ailesi tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen küçük kıza doktorlar müdahale etti. Parmağın itfaiye müdahalesi olmadan çıkmayacağını belirleyen doktorlar, aparatı çıkartmaları için itfaiye ekiplerine haber verildi.

Hastaneye giden itfaiye ekipleri, aparatı keserek küçük kızın parmağını kurtardı. Doktorların kontrol ettiği parmakta herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi.