Zeytin Hırsızları Yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmada zeytin hırsızlığı yapan 3 kişi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Körfez ilçelerinde zeytin üretimi ve hasadının yapıldığı bölgelerde hırsızlıkların önlenmesi amacıyla yapılan sonucunda kritik öneme haiz noktalara komando timleri görevlendirildi, İHA, dron ve teknik cihazlar yardımıyla takip ve kontrole başlanıldı.

Edremit İlçesi Kızılkeçili Mahallesinde jandarma timlerince hareket tespit edilmesi üzerine H.T., M.T. ve H.K. isimli şahısların kendilerine ait olmayan zeytin bahçesinde 100 kg zeytin topladığı tespit edildi. Jandarma Asayiş timlerince şahıslar suçüstü yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında, çıkarıldıkları mahkemece tutukladı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlar tarafından çalınan 100 kg zeytin ise bahçe sahibine teslim edildi. - BALIKESİR