Zeytinburnu'nda bir adamın darp edilerek öldürülmesiyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda bir adamın darp edilerek öldürülmesiyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı

Zeytinburnu\'nda bir adamın darp edilerek öldürülmesiyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde yaşanan olayda, darp edilen ve gasp edilen Hasan Nur'un ölümüyle sonuçlanan saldırının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli 3 kişi, siteye giriş anları saniye saniye kaydedildi.

22.06.2024 21:06
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Zeytinburnu'nda bir adamın darp edilerek öldürülmesiyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda darp ettikleri bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 3 şahsın siteye giriş anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde dün gece saatlerinde, 2 gün önce yurt dışından gelen 61 yaşındaki Hasan Nur, eşinin yeğeni olan 18 yaşındaki Yimurhan Y.'nin evine geldi. Hasan Nur'un eve girmesiyle birlikte arkasından gelen 3 kişi, 61 yaşındaki adamı dövüp, gasp etmişti. Darp edilen Hasan Nur olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli 6 kişi ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Olayı gerçekleştiren 3 kişinin siteye giriş anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda bir adamın darp edilerek öldürülmesiyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı - Son Dakika

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