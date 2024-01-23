 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zeytinburnu'nda dehşet: Arkadaşını öldürüp baltayla başını kesti - Son Dakika
Üye Girişi

Zeytinburnu'nda dehşet: Arkadaşını öldürüp baltayla başını kesti

Yabancı uyruklu bir kişi, Zeytinburnu'nda çıkan kavgada arkadaşını baltayla öldürdükten sonra başını keserek aşağı attı. Ardından çatıdan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olayın görgü şahidi temizlik işçisi dehşeti anlattı.

Zeytinburnu\'nda dehşet: Arkadaşını öldürüp baltayla başını kesti
23.01.2024 - 23:20,
Abone Ol

Zeytinburnu'nda dehşet: Arkadaşını öldürüp baltayla başını kesti

Yabancı uyruklu adam ardından çatıdan atlayarak intihar girişiminde bulundu

Olayın görgü şahidi temizlik işçisi dehşeti anlattı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda çatı katında çıkan kavgada yabancı uyruklu bir kişi, arkadaşını baltayla öldürdükten sonra başını keserek aşağı attı. Ardından çatıdan atlayan adam yaralandı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, olayın görgü şahidi temizlik işçisi o anları anlattı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyitnizam Mahallesi Şehit Erkan Alyanak Sokak'ta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki kişi arasında çatı katında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya çıktı. Tartışma alevlenince ikili kavgaya tutuştu. Ardından şahıslardan biri eline geçirdiği baltayla diğerini öldürerek kafasını kesti. Dehşete düşüren olayda şahıs, arkadaşının kafasını çatıdan aşağı attı. Adam kısa süre sonra kendisini boşluğa bırakarak intihar girişimde bulundu. O sırada sokakta bulunanlar yaşananlar karşısında şok olurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken olayla ilgili çalışma sürdürülüyor.

"Biz top sandık"

Adil Gürbüz isimli temizlik işçisi, "Kafanın yere çarptığını gördüm. Biz top zannettik. Çöp diye alacaktık. Baktım yerde kan var. Geriye çekildim. Arkadaş da balta da şuradaydı. O orda kıvranıyordu. Balta yerdeydi. Ambulansı çağırdım. Ambulans aldı götürdü" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zeytinburnu, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda dehşet: Arkadaşını öldürüp baltayla başını kesti - Son Dakika


09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:18
Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:15
İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
07:46
Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı

Son Dakika
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:15 İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
07:46 Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17 Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
06:33 Astrofizikçi Umut Yıldız, Türkiye'ye dönerek uzay çalışmalarına devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:04:43. #1.13#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda dehşet: Arkadaşını öldürüp baltayla başını kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement