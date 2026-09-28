Zeytinburnu\'nda iddiaya göre çekiçle darp edilen adam 4 akrabanın tutuklanmasını istedi

Zeytinburnu'nda iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle abisiyle tartışan şahıs, yeğenleri tarafından çekiçle ve sopalarla darp edildi. O anlar kameraya yansırken, başına 12 dikiş atılan ve parmağı kırılan şahıs, şüphelilerin yakalanmasını istedi.

Olay 16 Eylül Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında İstanbul Zeytinburnu Maltepe Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre 3 çocuk babası Bedir El Hac (26) alacak meselesi nedeniyle bir süredir sıkıntı yaşadığı abisinden gelen telefon üzerine konuşmak için aynı zamanda apartman görevlisi olarak da yaşadığı evden aşağı indi. Bu sırada olay yerinde bulunan abi M.E.H. ve çocukları geldikleri araçlardan inerek 26 yaşındaki amcalarını çekiçle ve sopalarla darp etmeye başladı. Öte yandan olay esnasında abinin elinde bir bıçağın da olduğu öne sürüldü. Olay yerinde uzun bir süre darp edilen adamı çevredeki bir motokurye güçlükle kurtardı. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Bedir El Hac'ın kafasına 12 dikiş atılırken parmağında bir kırık ve elinde de çatlak tespit edildi. Olay sonrası şikayette bulunan Hac saldırıyı gerçekleştiren 4 akrabanın hala dışarıda gezdiğini ve kendisinin mesajlar yoluyla tehdit edildiğini iddia ederek bunu yapanların bir an önce tutuklanması gerektiğini söyledi. Bedir El Hac'ın darp edildiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sanki bir şey yapmamış gibi dışarıda dolaşıyorlar

Olay anını anlatan Bedir El Hac, "Ben abime bir miktar para vermiştim. Parayı istedim vermedi. Bunun üzerine engelledim. Aramızda bir tartışma oldu. Konu kapandı. Sonra beni yabancı numarayla aradı. Sonra telefonu kapattım. 8 sefer beni aradı. Açmadım ondan sonra açtım. Ben aşağıdayım gel bir konuşalım dedi. Sonuçta abim bir şey beklemiyorsun ki. Hatta çağırdım. Birlikte çay içmeye davet ettim. Benimle bir şey konuşacağını söyledi. 'Buraya kadar geldiyse bir aşağıya ineyim' dedim. İlk başta arabadan inmedi. Çocuklar indi. Tam inerken bana vurmaya başladılar. Kendimi korumaya çalıştım. 3 kişi gördüğünüz gibi şikayetçi oldum. Beni rahatsız eden konu bu kişiler hala dışarıda. Sanki bir şey yapmamış gibi dolaşıyorlar" dedi.

Kafama çekiçle vurdular

Olay anında saldırının çekiçle ve sopalarla gerçekleştirdiğini iddia eden Bedi El Hac, "Kafama çekiçle vuruyorlar. Abimin elinde bıçak var. Babama mesaj göndermişler. Bedir'i dövdük. Daha döveceğiz kardeşimi de tehdit ediyorlardı. Hem suçunu itiraf ediyorlar hem beni tehdit ediyorlar. Bedir şikayetçi olursa kardeşine bunları bunları yapacağız gibi tehditte bulunuyor. Elimde bir çatlak var. Parmağım kırılmıştı. 12 tane dikiş attılar kafama. Bana saldıranlar rahat yaşıyorlar. Sanki bir şey olmamış gibi. Türkiye'nin adaletine güveniyorum. İnşallah tutuklama kararı çıkar" şeklinde konuştu.