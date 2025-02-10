Zeytinburnu'ndaki 2 iş yerine baskın: 80 litre sahte alkol ele geçirildi, 2 gözaltı
İSTANBUL - Zeytinburnu'nda sahte alkol satıldığı belirlenen 2 iş yerinde 80 litre sahte alkol, alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Zeytinburnu Veliefendi ve Sümer Mahalleleri'ndeki 2 iş yerinde sahte alkol satışı yapıldığını belirledi. 2 iş yerine baskın yapıldı. Operasyonda R.E. ve S.Ş isimli şüpheliler yakalandı. Yapılan aramalarda 80 litre sahte alkol, alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Zeytinburnu'nda Sahte Alkol Baskını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?