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Zeytinburnu'nda Solunum Cihazından Kaynaklı Yangın: 17 Yaşındaki Engelli Kız Yaralandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Solunum Cihazından Kaynaklı Yangın: 17 Yaşındaki Engelli Kız Yaralandı

Zeytinburnu'nda bir apartman dairesinde çıkan yangında, engelli bir kız yaralanırken, 5 kişi de dumandan etkilendi. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Zeytinburnu\'nda Solunum Cihazından Kaynaklı Yangın: 17 Yaşındaki Engelli Kız Yaralandı
25.01.2024 - 21:27,
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Zeytinburnu'nda apartman dairesinde solunum cihazından kaynaklı çıkan yangında 17 yaşındaki engelli bir kız yaralandı, 5 kişi de dumandan etkilendi. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, 19.00 saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi 57/4 Sokak'ta yer alan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, engelli bir çocuğun solunum cihazı bir anda tutuştu. Alevler kısa sürede tüm daireye sıçradı. 17 yaşındaki engelli kız Didar A. yaralanırken, üst katta oturan 5 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralı kız ve dumandan etkilenenler çevre hastanelere kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili ekipler çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda Solunum Cihazından Kaynaklı Yangın: 17 Yaşındaki Engelli Kız Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda Solunum Cihazından Kaynaklı Yangın: 17 Yaşındaki Engelli Kız Yaralandı - Son Dakika
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