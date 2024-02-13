Zeytinburnu'nda 2 gündür haber alınamayan yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zeytinburnu'nda 2 gündür haber alınamayan yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu

Zeytinburnu\'nda 2 gündür haber alınamayan yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu

Zeytinburnu'nda 2 gündür haber alınamayan yabancı uyruklu şahıs, evinde ölü bulundu. İş arkadaşları endişelenerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polisler, kapıyı koçbaşı ile açarak şahsın cansız bedenini buldu. Ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek.

13.02.2024 19:32  Güncelleme: 19:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinburnu'nda 2 gündür kendisinden haber alınamayan yabancı uyruklu şahıs, evinde ölü bulundu.

Olay dün saat 17.00' da Zeytinburnu Çırpıcı Yolu B Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş arkadaşları, yabancı uyruklu 31 yaşındaki Esad Aladalbe'den 2 gündür haber alamadı. Endişelenen arkadaşları Esad Aladalbe'nin evine gelip, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kişinin cansız bedeni yatakta hareketsiz halde buldu. Aladalbe'nin cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

"Polisler, koçbaşı ile kapıyı açtılar"

Mahalle sakini Birol Bayram, "Ölen kişiye Cuma gününden beri ulaşamamışlar. İş yeri sahipleri, dün kapısını çalmışlar, ulaşamamışlar. Polisler, koçbaşı ile kapıyı açtılar, iddiaya göre arkadaş kalp krizi geçirip ölmüş. 9 yıldır da burada yaşıyormuş. Herhangi bir sıkıntısı da yokmuş. Yabancı uyruklu biri, ailesine bakıyormuş. Dün savcı geldi, arkadaşın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Daha önce görmüştüm, merhabamız vardı" dedi.

Esad Aladalbe'nin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Zeytinburnu, Olaylar, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda 2 gündür haber alınamayan yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 19:47:27. #1.11#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda 2 gündür haber alınamayan yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement