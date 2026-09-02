Zeytinburnu'nda yaya geçidinde adama saldıran sürücüye 185 bin TL ceza - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda yaya geçidinde adama saldıran sürücüye 185 bin TL ceza

Zeytinburnu\'nda yaya geçidinde adama saldıran sürücüye 185 bin TL ceza
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İstanbul Zeytinburnu'nda yaya geçidinde çocuğu ve eşiyle geçen adama saldıran sürücü İ.B. yakalandı. Sürücüye 185 bin 662 TL para cezası kesilirken ehliyetine süresiz el konuldu ve aracı 60 gün trafikten men edildi. Şüpheli adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Zeytinburnu'nda, yaya yolundan geçen adama saldırarak, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü yakalandı. Sürücüye toplamda 185 bin TL ceza kesilirken, ehliyetine süresiz olarak el konuldu.

Olay, Zeytinburnu Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerindeki yaya geçidinde oldu. Bir sürücü, yaya yolundan çocuğu ve eşiyle geçen adama, saldırarak trafik güvenliğini tehlikeye attı. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmada, sürücü tespit edilerek yakalandı. Yakalanan İ.B. (32) isimli sürücüye, 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek', 'yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak', maddeleri kapsamında toplam 185 bin 662 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, şahsın sürücü belgesi ise daimi olarak iptal edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

Sürücünün, adama saldırdığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda yaya geçidinde adama saldıran sürücüye 185 bin TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda yaya geçidinde adama saldıran sürücüye 185 bin TL ceza - Son Dakika
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