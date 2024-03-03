Zihinsel engelli adam 19 saat sonra ormanlık alanda bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 70 yaşındaki zihinsel engelli M.Y., 35 personel, 9 AFAD gönüllüsü ve 49 vatandaşın katılımıyla her yerde arandı. İz takip köpeğinin de yer aldığı arama çalışmalarında kayıp adam 19 saat sonra ormanlık alanda bulundu.
Karadeniz Ereğli ilçesinde 60 yaşındaki M.Y., geçen 1 Mart günü evinden ayrıldı. M.Y.'den haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 9'ü AFAD personeli, 8'i AFAD gönüllüsü, 26 jandarma, 49 vatandaşın başlattığı arama çalışmalarına iz takip köpeği Voltaj da dahil edildi.
19 saat süren arama çalışmalarının ardından M.Y.'ye ulaşıldı. Köyünden 3 kilometre uzaktaki ormanlık alanda bulunan M.Y., tedbir amaçlı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplere teşekkür eden ailesi ise sevinç yaşadı. - ZONGULDAK
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Bartın'da bir otomobil, virajı alamayarak önce bariyerlere, ardından ise hız uyarı tabelasına çarparak durabildi. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay sonrasında trafik ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı.
Bursa'nın Karacabey ilçesi İmralı Adası açıklarında batan geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışması yürütülen bölgede, deniz yüzeyinde ceset bulundu. Arama çalışmalarının 18'inci gününde İmralı Adası açıklarında arama yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, su yüzeyinde bir cansız bedene ulaştı. Cansız bedenin kimliği henüz belirlenemedi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarını önlemeye yönelik Zonguldak ve Çaycuma Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ilçede operasyon düzenledi. Ekipler, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 79 gram uyuşturucu madde ve 4 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i hakkında 'uyuşturucu kullanma' suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan M.B, O.K, M.Ç, M.U. ve S.Ç, 'uyuşturucu madde satmak' suçundan tutuklandı.
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Seslidere köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 10 dönümlük araziye zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Yangının çıkış sebebi ise incelemelerin ardından belirlenecek.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan ortak çalışma sonucunda, 16 yıl 5 ay 4 gün hapis cezası bulunan ve saklanan bir kişi jandarma tarafından yakalandı. Yakalanan kişi adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan 'Sihirli Mantar' operasyonunda F.A. adlı kişi gözaltına alındı. Operasyonda 19,1 gram marihuana, 14,5 gram esrar, 9,4 gram sihirli mantar ve uyuşturucu öğütme aparatları ele geçirildi.
Mardin'in Savur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Savur ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil şarampole yuvarlandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Esenyurt'ta yapılan sokak röportajında, Zafer Partisi'nin seçim çadırını eleştiren bir kişinin sözleri tartışmaya neden oldu. Tartışma kısa sürede büyüdü ancak araya giren vatandaşlar kavgayı önledi. Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti ve şahsı gözaltına aldı.
Kocaeli'de bir kişi, borcu olan kişi ve onun arkadaşları tarafından zorla götürüldüğü evde 2 gün boyunca darp edildi. Kolu ve ayak bileği kırılan vatandaş hastaneye kaldırıldı, 6 şüpheli ise yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada şüpheliler yakalandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde Alican Kırca isimli bir kişi, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri, fail ya da faillerin yakalanması için soruşturma başlattı.
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