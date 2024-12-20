Zihinsel Engelli Genç İstismarı: Sanık Yargılanıyor

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Esenler'de zihinsel engelli 17 yaşındaki çalışanı Y.G.A.'yı istismar eden işveren Ali Kara'nın yargılanmasına başlandı. Duruşmada beyanda bulunan mağdur Y.G.A, "Beni yatak odası ve banyo olan bir odaya kilitledi. 'Üstünü çıkar' dedi bana. Kendisi soyundu, 'anneni babanı öldürürüm' dedi. Sonra 'yere çök' dedi. Yapacak bir şey yoktu. Bitsin çıkayım istedim" şeklinde beyanda bulundu. Öte yandan sanık Ali Kara ise "Yanıma yanaştı sarıldı bana. Ben de bir boşlukta bulundum. Yakınlaştık. Bu karşılıklı rıza ile isteyerek oldu" dedi.

Esenler'de Mayıs ayında meydana gelen olayda, bir tekstil mağazasında işe başlayan zihinsel engelli Y.G.A (17) patronu Ali Kara tarafından istismar edildiğini belirterek şikayetçi olmuştu. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede Kara'nın 'cinsel istismar' ve 'tehdit' suçlarından 35 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Kara'nın hazırlanan iddianame kapsamında yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ali Kara, mağdurun annesi S.D ve taraf avukatları hazır bulundu.

"Bu karşılıklı rıza ile isteyerek oldu"

Sanık Ali Kara duruşmada yaptığı savunmasında, "Ben erkek giyim sektöründe iş yapıyorum. Oradaki iş yerimde eleman sıkıntısı nedeniyle ilan verdim. Y. Hanım annesi ve üvey babası ile geldi. Mağdur Y. yanımda işe başladı. Mağdur geldiğinde son derece kapalı, konuşurken bile başını önüne eğen biriydi. Biz o süreçte birkaç elemanı işten çıkarmak zorunda kaldık. Zaman içerisinde mağdur ile konuşmaya başladık. Bana evliliğimi sordu. Anlattım ben de. Mağdur Y.'nin tavırları belli bir süre sonra sempatik ve ilgili oldu. Ben oralı olmadım. Bir gün elinde kahve ile geldi. Yanıma yanaştı sarıldı bana. Ben de bir boşlukta bulundum. Yakınlaştık. Bu karşılıklı rıza ile isteyerek oldu. Beni 'ya evlenelim ya intihar ederim mektup yazarım' diye tehdit etti. Benim üstüme atılan cinsel ilişki iddialarını kabul etmiyorum. Sadece yakınlaştık. DNA'm bu nedenle iç çamaşırında çıkmıştır. Para koparmak için bana bu iftira atılmış olabilir. Ama benden para talep edilmedi" dedi.

"Adaletin yerini bulacağını düşünüyorum, şikayetçiyim"

Mağdurun annesi müşteki S.D. ise "Çocuğumu psikolog doktorun tavsiyesi üzerine bu yaratığın dükkanına başlattım. Çalışmanın iyi gelebileceğini söyledi doktor. Orada bayan elemanlar da vardı. Ben çocuğumu işe başlatırken 'al hayatını mahvet' demedim. Kızım benden korktuğu için ilk 2 gün saklamış benden yaşananları. Çocuğum sonra robot gibi karşıma geçti 'anne bana yapılan yapıldı, anne ben gitmek istiyorum kendimi öldürmek istiyorum' dedi. Sonra olayı anlattı. Şahsın yapmak istediği şey parasını söyleyerek manipüle etmek. Adaletin yerini bulacağını düşünüyorum. Şikayetçiyim" şeklinde beyanda bulundu.

Duruşma salonuna getirilmeyerek adli görüşme odasında pedagog eşliğinde beyanda bulunan mağdur Y.G.A. "Ali Kara benim patronumdu. İş yerine girdiğimde her şey normaldi. Ben girdikten 1 hafta sonra elemanları teker teker kovdu. 1 hafta sonra dükkana gelmeye başladı.Bir gün çay doldurmaya yukarı çıktım. Kendisi de geldi. Beni öpmeye çalıştı ben şok oldum. Bir tepki veremedim. Bir gün bana 'üst katta kamera yok, üst katta benim dediklerimi yapacaksın ama alt katta samimiyet kurmayacaksın ciddi olacaksın' dedi. 'Bu olayı birine söylersen polis tanıdıklarım var, savcı tanıdıklarım var' dedi. Bir gün yukarıya çıktım ona çay getirmeye. Bana 'bakar mısın sana bir şey göstereceğim' dedi. Beni yatak odası ve banyo olan bir odaya kilitledi. 'Üstünü çıkar' dedi bana. Kendisi soyundu, 'anneni babanı öldürürüm' dedi. Sonra 'yere çök' dedi. Yapacak bir şey yoktu. Bitsin çıkayım istedim. Oturdum. Beni istismar etti. Kendimi iğrenç hissettim" şeklinde konuştu.

Mağdur beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 30 Mayıs'ta Esenler'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede olay günü mağdur Y.G.A.'nın annesi S.D. ile birlikte Esenler Aile İçi Büro Amirliği'ne geldiği ifade edildi. Mağdurun annesi, zihinsel engeli olan kızı Y.G.A.'nın patronu olan Ali Kara isimli şahsın cinsel istismarına maruz kaldığını beyan etti. Bu ifadeye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanına başvurulan Y.G.A., Ali Kara'ya ait mağazada 1 ay önce işe girdiğini söyleyerek "Çalıştığımız bir gün aramızda konuşmaya başladık. Ben ona 'benim gibi biriyle evlenir misin?' dedim. Bana 'senin gibi çıtır birisiyle evlenirim' şeklinde cevap verdi. 1 hafta sonra üst kata çağırarak öpmeye çalıştı. Ben kaçtım. Sonra başka bir gün beni öptü" dedi.

Başka bir gün çay isteyerek mağdurdan üst kata çıkmasını isteyen Ali Kara'nın mağdurun zorla kıyafetlerini çıkarttığı da iddianamede aktarıldı. Kara'nın eylemleri esnasında mağdura bu yaşanılan olayları birisine anlatması halinde ailesiyle birbirlerine gireceklerini ve ailesinin öleceğini, elinin kolunun uzun olduğunu, tanıdığı hakim ve savcıların bulunduğunu söyleyerek tehdit ettiği de iddianamede belirtildi. Sanık Ali Kara yaşanılan olaya ilişkin alınan ifadesinde "Mağdur iş yerinde çalışanım. Yaklaşık 1 ay önce anne ve babasının teklifi üzerine işe aldım. Bu süreçte işçi işveren ilişkisi dışında başkaca bir ilişkim olmadı. Son günlerde mağdur bana karşı duygusal yakınlık besledi. Başka işçi bulamadığım için yeni işçi bulana kadar mağduru işten çıkarmadım. Bana karşı duygularına karşılık bulamayınca iftira attı. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Öte yandan mağdur Y.G.A.'dan alınan sürüntü örnekleri ile şüpheliden alınan numune kan örneklerinin üzerinde inceleme yapılması amacıyla Kriminal Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğüne gönderildiği de iddianamede belirtildi. Gelen raporda mağdurun iç çamaşırında Ali Kara'ya ait DNA örneği bulunduğu kaydedildi.

Ardından ifadesini değiştiren Ali Kara, yakınlaşmanın mağdurun rızası ile yaşandığını da ifade etti. Kara'nın 'cinsel istismar' ve 'tehdit' suçlarından 35 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL