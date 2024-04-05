Zihinsel engelli genç kız İlayda kayıp

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17 yaşındaki zihinsel engelli kız 1 gündür kayıp

'İlayda'm geri gelsin, başka hiçbir şey istemiyorum'

BURSA - Bursa'da 17 yaşındaki zihinsel engelli genç kız 1 gündür kayıp. Kederli aile, kızının bulunmasını istiyor.

Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde evinden 'Spora gidiyorum' diye çıkan 17 yaşındaki zihinsel engelli İlayda Naz Çeçen, eve geri dönmedi. Spor çıkışı annesine 'Metrodan indim, biraz parkta oturabilir miyim' diye soran Çeçen'e annesi izin vermedi. Eve dönmediğini fark eden Alev Çeçen, telefonla kızı İlayda'yı aradığında telefonunun kapalı olduğunu anladı. Durumu polis ekiplerine bildiren anne Alev Çeçen, 1 gündür akrabaları ile kayıp kızını arıyor. Zihinsel engelli kızının başına bir iş geleceğinden korkan anne Alev Çeçen, "Spor çıkışı beni aradı. Metrodan indiğini söyleyerek, 'Biraz parkta oturabilir miyim' diye izin istedi. Ben de başına bir hal gelir diye izin vermedim. Birkaç kez daha aradım her aradığımda 'Eve geliyorum' dedi. Son aradığımda telefon kapalıydı. Ben de durumu polis ekiplerine anlattım. Kendi çabalarımızla arıyoruz. Kendi başına bir yere gidecek bir çocuk değildi. Muhtemelen kandırıldı. Benim kızımın çok arkadaşı yoktu, kandırıldı. Ne olursa olsun çıksın gelsin. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Kızmayacağım, bağırmayacağım sadece geri dönsün" dedi.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.