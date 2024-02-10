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Zile Belediyesi 'Sosyal Yaşam ve Hacı Bektaş-i Veli Mesire Alanı' projesine başladı.

Zile'de kaliteli sosyal yaşam imkanları sunacak tesis ve dinlenme alanı mahalle sakinleri ve çocuklar için yaşamı renklendirecek bir çalışma alanı sunacak. Yaklaşık 5 bin metrekare alana yapılan sosyal tesiste kadınlar ve erkekler için spor salonları ve duşlar, spora gelen vatandaşların çocuklarının vakit geçirebileceği kreş, kafeterya, mescit ve wc gibi alanlar bulunacak. Dinlenme alanı içeriğinde ise yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kamelyalar ve sosyal alanlar, açık hava satrancı ve açık basketbol sahası yer alacak.

"Çalışmaların mart ayında tamamlanması planlanıyor"

Zile'yi bir turizm destinasyonuna dönüştürme vizyonu doğrultusunda mahalleye hızla kazandırılacak olan projede çalışmaların başladığını belirten Zile Belediye Başkanı Sargın, "Toplam 5 bin metrekare alanda projelendirilen "Zile Belediyesi Sosyal Yaşam ve Hacı Bektaş-i Veli Mesire Alanı" için çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışmaların mart ayında tamamlanması planlanıyor" dedi. - TOKAT