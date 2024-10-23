Zincirleme Kazada Jandarma Astsubay Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Zincirleme Kazada Jandarma Astsubay Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da yaşanan zincirleme trafik kazasında yeni atanan jandarma astsubay hayatını kaybetti.

23.10.2024 15:13
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Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden astsubayın yaklaşık 10 gün önce karakola komutan olarak atandığı ve 2 günlük yıllık izinden döndüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 20 NS 443 plakalı tırın sürücüsü H.A.'nın (58) Çay ilçesinden Dinar istikametine giderken ani fen yapması nedeniyle İ.B.'nin (54) kontrolündeki 06 DIZ 706 plakalı tır arkadan çarptı. Aynı istikamette seyir halindeki Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut'un (29) idaresindeki 42 APY 272 plakalı otomobil, C.D.'nin (52) kontrolündeki 34 DP 2346 plakalı otomobil, A.S.'nin (41) kullandığı 48 ALN 102 plakalı otomobil, H.S.'nin (33) kullandığı 07 BTE87 plakalı kamyonet ve H.K.'nın (26) idaresindeki 33 KNJ 80 plakalı otomobil ile tırların çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası yaşandı.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut (29) kaza yerinde sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 10 gün önce Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli Jandarma Komutanlığına atanan Durgut, 2 günlük izninden dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 15 kişi ise Afyonkarahisar, Bolvadin ve Çay Devlet Hastanelerine kaldırılırken yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kazada hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut'un memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde defnedileceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zincirleme Kazada Jandarma Astsubay Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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