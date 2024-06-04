Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta; ameliyathanelerin bulunduğu katta çıkan yangında hastalar ekiplerce tahliye edildi.

ZBEÜ Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryoya göre ameliyathanede üçlü prizin alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın tüpü ile müdahale edilen yangın kontrol altına alınamayınca büyüdü.

Ameliyathane personelinin kırmızı kod uygulamasını başlatması üzerine tahliyede görevli tüm ekip olay yerinden hastaları tahliyeye başladı. Asansörlerin kontrolü yapılarak kullanılmaması sağlandı.

Tahliye sırasında ameliyatın devam ettiği odadaki hasta; transfer önlemleri alınarak güvenli bir şekilde başka bir ameliyathaneye sevk edildi. Ameliyathane ve teknik destek personelinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangından etkilenen alanlar için soğutma çalışmaları ve iyileştirme çalışmaları başlatıldı. - ZONGULDAK