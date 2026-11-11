Zonguldak Çaycuma'da iki aracın çarpıştığı kazada sürücüler itfaiyece kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak Çaycuma'da iki aracın çarpıştığı kazada sürücüler itfaiyece kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Çaycuma\'da iki aracın çarpıştığı kazada sürücüler itfaiyece kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eski sanayi sitesi yakınlarında iki aracın çarpıştığı kazada araç içinde sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eski sanayi sitesi yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler araç içerisinde sıkıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda mahsur kalan sürücüler için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan sürücüleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sürücüler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafiği kontrol altına aldı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerZonguldak3. SayfaOtomobilİncelemeİtfaiyeÇaycumaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Amedspor transferde çıldırdı Hedefte dünya yıldızı var Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var
Aziz Yıldırım’dan Emre Belözoğlu’na açık çek Tek şartı var Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
11 aylık bebek diri diri gömüldü 24 saat sonra sağ bulundu 11 aylık bebek diri diri gömüldü! 24 saat sonra sağ bulundu
Ortaklık cinayetle bitti 20 bıçak darbesine “Bir anlık sinir“ dedi Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine "Bir anlık sinir" dedi
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
11:56
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
11:50
Üç gün arayla ikinci buluşma Aliyev’den dikkat çeken mesaj
Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj
11:12
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
10:55
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 12:17:02. #7.12#
SON DAKİKA: Zonguldak Çaycuma'da iki aracın çarpıştığı kazada sürücüler itfaiyece kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android