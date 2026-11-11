Zonguldak Ereğli'de dönüş yapan araca arkadan çarpan araç 1 sürücüyü yaraladı - Son Dakika
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Zonguldak Ereğli'de dönüş yapan araca arkadan çarpan araç 1 sürücüyü yaraladı

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Zonguldak Ereğli\'de dönüş yapan araca arkadan çarpan araç 1 sürücüyü yaraladı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi rampasında dönüş hazırlığı yapan araca arkadan gelen araç çarptı, 1 sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı; bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi rampasında iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karadeniz Ereğli Organize Sanayi Bölgesi rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikaya giriş yapmak üzere sol sinyal vererek dönüş hazırlığı yapan araca, bu sırada arkadan gelen ve sollama yapmak isteyen başka bir araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada araç sürücüsü D.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü D.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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