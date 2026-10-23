Zonguldak Kilimli'de grizu patlamasında ağır yaralanan madenci Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika
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Zonguldak Kilimli'de grizu patlamasında ağır yaralanan madenci Ankara'ya sevk edildi

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Zonguldak Kilimli'deki özel kömür ocağında grizu patlaması meydana geldi; ağır yaralanan 45 yaşındaki maden işçisi ilk müdahalenin ardından Ankara Bilkent Hastanesine sevk edilmek üzere yola çıktı. Patlamada yaralanan madencilerin kimlikleri belirlendi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada ağır yaralanan 45 yaşındaki maden işçisi Cemal Arslan Zonguldak Atatürk Devlet hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Ankara Bilkent hastanesine sevk edilmek üzere yola çıktı.

Zonguldak'ın Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir kömür ocağında meydana gelen grizu patlamasında yaralanan dört maden işçisinin kimlikleri belirlendi.

Maden ocağındaki patlamanın ardından yaralanan madencilerin kimlik bilgileri netleşti. Faciada yaralanarak tedavi altına alınan işçilerin Okan Dinçer (45), Cemal Arslan (45), Soner Dinçer (34), Ercan Akdal (40) ve Kurtuluş Elmas (38) olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA
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