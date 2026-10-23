Zonguldak Kilimli'de metan gazı patlamasında ölen 3 madenci yarın defnedilecek - Son Dakika
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Zonguldak Kilimli'de metan gazı patlamasında ölen 3 madenci yarın defnedilecek

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Zonguldak Kilimli\'de metan gazı patlamasında ölen 3 madenci yarın defnedilecek
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel kömür ocağında metan gazı patlaması oldu; 8 işçiden 3'ü öldü, 5'i yaralandı. Ölen 3 madencinin cenazeleri yarın Perşembe, Beycuma ve Saltukova'da toprağa verilecek.

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 3 madencinin cenazeleri yarın toprağa verilecek.

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Dereiçi mevkisindeki özel kömür ocağında meydana geldi. Metan gazı kaynaklı patlamada ocakta çalışan 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetti, 5'i yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, TTK Tahlisiye, UMKE ve jandarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu hayatını kaybeden Cengizhan Bükrübaş (25), Recep Çolakoğlu (45) ve Murat Kaya'nın (38) cenazeleri ocaktan çıkarılarak morga kaldırıldı. Patlamada yaralanan 5 madenci ise Ankara ve Zonguldak'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

Patlamada yaşamını yitiren madencilerden 25 yaşındaki Cengizhan Bükrübaş, Perşembe beldesinde, 45 yaşındaki Recep Çolakoğlu Beycuma beldesindesinde ve 38 yaşındaki Murat Kaya ise Saltukova beldesinde öğle namazını müteakip toprağa verilecek.

Kaynak: İHA
SaltukovaZonguldak3. SayfaBeycumaKilimliGüncelGelikSon Dakika

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