Zonguldak Kozlu\'da Değirmenağzı tünellerinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Değirmenağzı tünellerinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle tünelde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaza, Kozlu ilçesindeki Değirmenağzı tünellerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki İ.Y. idaresindeki 67 AGR 534 plakalı otomobil, tünel içerisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Kazada yaralanan sürücü için olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri araçta gerekli müdahaleyi gerçekleştirirken, sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

İ.Y., daha sonra ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri kaza yerinde çevre güvenliğini sağlarken, tünelde ulaşım bir süre kontrollü olarak sürdürüldü.