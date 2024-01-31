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Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı

Zonguldak\'ta 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı

Zonguldak'ta bir kadın kuaföründe stajyer olarak çalışan 14 yaşındaki kız çocuğu, işletme sahibi olan H.E. tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etti. Ailesine durumu bildiren kız çocuğunun şikayeti üzerine H.E. gözaltına alındı ve Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan H.E., cezaevine gönderildi. Diğer iki çıraklık öğrencisi de işyeriyle sözleşmelerini feshetti.

31.01.2024 23:45
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Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddialara göre, kadın kuaföründe stajyer olarak çalışan 14 yaşındaki kız çocuğu, işletme sahibi olan H.E. tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürdü, ayrıca mesajlar da gönderdiğini belirterek ailesine durumu bildirdi. Aile durumu polise anlatarak şüpheli H.E.'den şikayetçi oldu. Pedagog eşliğinde kız çocuğunun da ifadesine başvuruldu. H.E. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen H.E. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.E.'nin işyerinde beceri eğitim aldığı öğrenilen diğer iki çıraklık öğrencisinin de tek taraflı olarak işyeriyle sözleşmesini feshetti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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