Zonguldak'ta 15 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

ZONGULDAK - Zonguldak'ta hafif ticari araçla çarpışan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ahmet Yolcuoğlu hayatını kaybetti.

Devrek ilçesine bağlı Şahintepe mevkisinde 15 yaşındaki Ahmet Yolcuoğlu; idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosikletiyle H.P.'nin kullandığı 67 AEZ 254 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan Yolcuoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık Yolcuoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kazada yaralanan ticari aracın sürücüsü H.P. de Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kaza sonrası Yolcuoğlu'nun cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken jandarmanın kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.