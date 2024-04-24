Zonguldak\'ta 24 Bin 400 Adet Makaron Ele Geçirildi

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Zonguldak'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) ekiplerince 24 bin 400 adet makaron ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünce Karadeniz Ereğli ilçesinde tütün kaçakçılığını önlemeye yönelik denetim gerçekleştirildi. Karadeniz Ereğli KOM Büro Amirliği ekiplerince bir iş yerinde yapılan denetimlerde 20 bin adet bandrolsüz boş makaron ve 4 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İş yeri sahibi M.K.'ye (29) 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - ZONGULDAK