Çaycuma\'da 4 katlı binanın çatısında yangın

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahalenin ardından söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgiye göre, yangın Çaycuma ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yangının ilk anlarında binada bulunan vatandaşlar, itfaiye ve polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Binanın zemin katında banka şubesi bulunduğu öğrenilirken, ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK