Zonguldak'ta 5 Ruhsatsız Maden Ocağı Kapatıldı

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Zonguldak'ta jandarma ekiplerince tespit edilen 5 ruhsatsız maden ocağı kapatıldı. Ele geçirilen malzemeler ve 25 ton kömür Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 11-13 Haziran 2024 tarihlerinde, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Kilimli ilçesinde 3 adet sahipsiz ve 2 adet sahipli olmak üzere toplam 5 adet kaçak maden ocağı tespit edildi. Bu kaçak maden ocaklarında; 1 adet vinç, 1 adet el arabası, 2 adet vagon, 80 metre ray, 25 ton kömür, ele geçirildi.

Ruhsatsız işletilen maden ocaklarını TTK ekiplerince kapatıldı. Ocaklar orman sınırları içerisinde olduğundan ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ZONGULDAK