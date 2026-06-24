Zonguldak\'ta 7 Metreden Düşen Kadın Yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan 7 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Gökhasan Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Gökhasan Köyünde kullanılmayan eski evin önündeki ıhlamur ağacına çıkan A.A,(55). Ihlamur toplamaya başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden A.A., yaklaşık 7 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, A.A., yardımına koştu ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yaralanan A.A,. sağlık ekipleri tarafından yaralı kadına ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kdz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Kadının genel durumunun iyi olduğu ve tedavisine başlandığı öğrenildi. - ZONGULDAK